Een bestelbus en een personenauto botsten zaterdagavond op de kruising Sluisstraat met de Sluiskade in Musselkanaal.

De hulpdiensten werden omstreeks half acht opgeroepen voor het ongeval. Drie personen zijn gecontroleerd in de ambulance. De bestelbus kwam tot stilstand in de bosjes. De weg is afgesloten. Een bergingsbedrijf zal beide zwaar beschadigde voertuigen borgen.