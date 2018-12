Buijs is woest: 'Sommige spelers kunnen het niet opbrengen zich goed voor te bereiden'

FC Groningen-trainer was woest over de manier waarop zijn ploeg de tweede helft had gespeeld tegen tien spelers van Fortuna (0-0).

'Je kan allerlei dingen erbij halen; voor de één is het vertrouwen voor de ander dat ze niet het juiste schoeisel aan hebben. Dan geef je Fortuna gewoon het gevoel dat er iets te halen valt met een man minder.'

Er niet vol voor gaan

Dat sommige spelers het blijkbaar niet konden opbrengen om er voor wat voor redenen dan ook niet vol voor te gaan, daar kon Buijs niet bij. 'Als je het als speler niet op kunt brengen om je gewoon goed voor te bereiden op een wedstrijd..tja, daar kan ik niet bij.' Op de vraag wat hij als antwoord kreeg na navraag hierover hield Buijs zich op de vlakte. 'Dat kan ik beter niet zeggen.'



Serieus probleem

Aanvoerder Mike te Wierik was realistisch na de laatste wedstrijd van 2018, de 0-0 tegen Fortuna Sittard. 'Dit doet pijn, dit is niet Groningen eigen. Het moet na de winterstop veranderen, anders heb je een serieus probleem. We zullen het zelf beter moeten doen, hebben maar vijftien punten. Dat is de keiharde realiteit. Het was tekenend dat Sergio Padt en ik tegen elkaar zeiden: we zijn blij met een punt.'



Belangstelling?

Er was in de zomer belangstelling voor Te Wierik van het Belgische KAA Gent. Komt dat in de winter weer terug? 'Dat zou kunnen', aldus te Wierik. 'Ik heb mijn zaakwaarnemer hierover nog niet gesproken, ben aanvoerder van Groningen dan focus je je op de club.'