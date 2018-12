Marathonschaatser Post zegeviert voor de eerste keer ooit

Ontlading bij Robert Post: zijn eerste marathonzege op het hoogste niveau is een feit (Foto: Orange Pictures/Albert van der Ploeg)

Robert Post heeft voor de eerste keer in zijn loopbaan een marathon gewonnen. De Groninger sprintte in Breda naar de zege.

Post werd in de afgelopen seizoenen vaak tweede of derde. Niet winnen leek meer en meer een obsessie te worden.



Beslissende ontsnapping

Post zat in Breda in de beslissende ontsnapping van tien schaatsers. In de laatste ronde pakte hij de leiding. Mede door het werk van zijn Belgische ploeggenoot Bart Swings kon hij voorop blijven.

Klassementsleider Sjoerd den Hertog kwam zat ook in de kopgroep. Hij kwam vier ronden voor de meet ten val. Hij behoudt wel het oranje leiderspak.

Lees ook:

- Den Hertog moet passen in de laatste meters