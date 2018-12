Martini Sparks gaat met forse nederlaag de feestdagen in

De basketbalsters van Martini Sparks hebben zaterdagavond een flinke thuisnederlaag geleden tegen regerend landskampioen Grasshoppers. De Katwijkers wonnen met 39-87.

Meteen vanaf het begin nam Grasshoppers het initiatief in handen om dit niet meer af te geven. Bij rust was de stand al 20-52 in het voordeel van de gasten.

Verschil gemaakt

De tweede helft ging het beter met de formatie van coach Joyce Siderius. Er zat meer rust in het spel van Sparks en de aanvallen werden beter uitgespeeld, maar het verschil was uiteraard al gemaakt.

Programma

Topscorer aan de kant van Martini Sparks was Marit Siersema met negen punten. Op 5 januari 2019 spelen de vrouwen hun volgende thuiswedstrijd. Dan komt de andere debutant in de eredivisie, Jolly Jumpers uit Tubbergen, op bezoek in Haren.

