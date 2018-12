'Pianojongen' Bas speelt 35.000 euro bij elkaar voor goede doel

'Dit is echt hartstikke tof!' Onder luid applaus van vrienden, familie en tientallen belangstellenden sloot Bas Schipper (12) uit Veendam zijn pianotour door Nederland af in zijn woonplaats.

Bas heeft ruim 35.000 euro opgehaald voor het Diabetes Fonds.

Onderzoek naar diabetes

Met de actie wil Bas geld inzamelen voor onderzoek naar suikerziekte, waar onder meer zijn zusje Laura mee kampt. 'Ik vind dat daar meer aandacht voor moet komen', zegt de jonge Veendammer.

Bas begon zijn reis om zes uur 's morgens op het station van Maastricht en ging langs alle stationspiano's. Via onder andere Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Leeuwarden eindigde zijn officiële tour op het Hoofdstation van Groningen.

Op elk station werd hij opgewacht door vrienden, kennissen, belangstellenden en journalisten. Na elk liedje, kreeg hij tientallen euro's in de hoed. 'In eerste instantie dacht ik: is 500 euro niet teveel? Maar toen ging het richting de vijfduizend euro, echt heel hoog!'

Nieuw record

Bas probeerde samen met zijn vader Rogier zo snel mogelijk op alle zestien stationspiano's van de NS te spelen. De Veendammer heeft een nieuw record neergezet: het lukte hem in 18 uur en tien minuten, één uur sneller dan het vorige record.

Voor de gelegenheid is op het station in Veendam ook nog een keyboard neergezet, om de dag in stijl af te sluiten. Daar kreeg Bas uit handen van wethouder Ans Grimbergen een cheque van 250 euro.

Meer dan trots

Rogier Schipper is meer dan trots op zijn muzikale zoon: 'We zijn blij dat we zoveel geld hebben opgehaald voor onderzoek naar diabetes type 1. Ook zijn zusje is apetrots!'

In Zwolle kreeg Bas tot grote verrassing een knuffel van zijn zusje Laura, voor wie hij het allemaal doet. Ze was te moe om er tot na middernacht in Veendam nog bij te zijn, maar ze heeft de actie ook vanuit huis op de voet gevolgd.

Het bedrag loopt nog op, want mensen kunnen nog doneren.

