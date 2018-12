'Financiers Wildlands moeten flinke veer laten voor gezond dierenpark'

De gemeente Emmen en andere financiers moeten financieel een flinke veer laten om het Wildlands weer financieel gezond te maken. Dat heeft wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen zaterdag verteld.

Het dierenpark lijdt dit jaar naar verwachting een verlies van acht miljoen euro. Wildlands presenteerde een aantal maatregelen om de cijfers van het park weer aan de goede kant van de streep te krijgen. Ook vroeg het de financiers om uitstel van betaling van de leningen tot 1 mei 2019.

Otter verwacht dat ook de financiers financieel water bij de wijn moeten doen. 'We moeten andere afspraken maken en dat doet elke deelnemende partij pijn. We werken nu aan een definitief plan dat in maart 2019 moet zijn afgerond.'

Kostenbesparingen

'Die acht miljoen verlies moet terug naar nul, we moeten allemaal een flinke veer laten. We moeten zes à zeven miljoen euro kostenbesparingen vinden om Wildlands een gezonde toekomst te geven', aldus Otter in het radioprogramma Cassata van RTV Drenthe.

'Hoe gaan we nog bekijken, maar het gaat de gemeente Emmen en de financiers geld kosten. En dan hebben we het niet over tonnen.'

Lees ook:

- Zoektocht naar nieuwe Wildlands-directeur: honderd sollicitanten

- Wildlands lijdt 8 miljoen euro verlies: gedwongen ontslagen

- 'Wildlands kan nog niet tippen aan imago Dierenpark Emmen'