Kuin: 'Voor zomer duidelijkheid over toekomst Pekela'

'Voordat we in 2019 met zomervakantie gaan, moet er helderheid en toekomstperspectief zijn over de toekomst van Pekela.' Was getekend, Jaap Kuin, waarnemend burgemeester van Pekela.

Pekela dreigt, na een periode van gemeentelijke herindelingen in Groningen, als kleinste gemeente over te blijven. Immers hebben alle Groningse gemeenten in 2021 een fusie doorgemaakt, op drie gemeenten na: behalve het kleine Pekela ook de grotere buren Stadskanaal en Veendam.

Hoe zit het nog maar? Over een mogelijke fusie tussen Pekela, Stadskanaal en Veendam (ook wel de PSV-gemeenten genoemd) wordt al jaren gesproken. Maar begin 2017 liet Veendam weten daar tegen te zijn. Stadskanaal en Pekela waren wél voor die herindeling. De gemeente Veendam liet dit jaar blijken een fusie tussen Veendam en Pekela, zonder Stadskanaal dus, te willen onderzoeken. Die twee gemeenten werken al langere tijd samen in de ambtelijke organisatie De Kompanjie. Maar Pekela ziet niks in een fusie met alleen Veendam: Pekela wil het liefst met zowel Veendam als Stadskanaal samengaan.



De Kompanjie

De ambtelijke samenwerking 'De Kompanjie' van de gemeenten Pekela en Veendam, is al een tijdje onderwerp van discussie in een heuse briefwisseling tussen de gemeenten. 'Of samen De Komanjie grondig organiseren, of Veendam trekt zich terug', schreef Veendam afgelopen week nog.

Kuin is wel klaar met die briefwisseling. 'Als ik de laatste brief van Veendam lees, heb ik ook de neiging er één te schrijven. Maar dat lost het probleem niet op.'

'Niet allemaal wel goed zo'

Burgemeester Swierstra van Veendam zei vorige week dat 'het erop lijkt dat Pekela het wel goed vindt zo'. Pekela ontkent problemen, die binnen de organisatie spelen, echter.

Daar is Kuin het niet mee eens. 'We zien dat er heel veel dingen goed gaan, maar sommige dingen kunnen absoluut beter. Als ik kijk naar de kwaliteit van bepaalde besluitvormingen, dan kan dat beter.'

Gekissebis

'Een deel van de bevolking zal zat zijn van het bestuurlijke gekissebis', denkt Kuin. 'Aan de andere kant moet je beseffen dat dit niet het onderwerp is waar het bij de bakker over gaat. Ik merk wel dat Pekelders, de gemeenteraad en het college naar de toekomst willen kijken. Daar dragen deze discussies niet aan bij. En dus moet je volwassen zijn en het met elkaar uitpraten.'

Kijken naar de toekomst

'We moeten kijken naar de toekomst', herhaalt Kuin een aantal keer. Maar wat is die toekomst dan? Een fusie tussen Stadskanaal, Veendam en Pekela lijkt er nog altijd niet in te zitten, leest Kuin in de laatste brief van Veendam.

'Zo vertaal ik het maar, ze noemen het niet opportuun. Dat betekent dat we er vanuit moeten gaan dat die herindeling er in ieder geval niet komt.'

