Opnieuw lekkage in persleiding Nedmag (update)

Er is lekkage ontstaan in een afvalwaterleiding van zoutwinningsbedrijf Nedmag. (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Er is zaterdagavond opnieuw lekkage ontstaan in een afvalwaterleiding van zoutwinningsbedrijf Nedmag in Veendam. Half november was de leiding langs de Noorderweg in Veendam ook al een keer stuk.

Toen stroomde naar schatting maximaal drieduizend kubieke meter pekelwater weg. Dit keer is het lek op tijd ontdekt in de controlekamer en 'is er een minimale hoeveelheid afvalwater weggestroomd', aldus een woordvoerder.

Deel leiding vervangen

Het lek ontstond enkele honderden meters van de plek waar de vorige keer een gat in de leiding was.

Volgens Koos, één van de monteurs die de leiding vervangt, wordt alleen het kapotte deel vervangen, en niet de hele leiding. 'En dat doen we met een paar man. Ondertussen kijken we of alles goed verloopt, Ik verwacht dat we nog wel twee á drie uurtjes bezig zijn', meldde hij even na het middaguur.

Totdat het lek weer volledig hersteld is, ligt de fabriek in Veendam stil.

Sloot leeggepompt

Direct na het ontdekken van de lekkage is de leiding buiten gebruik gesteld. Volgens de woordvoerder is een kleine sloot in de buurt leeggepompt. 'Volgens het waterschap is verdere schoonmaak niet nodig', laat ze weten.

De lekkage van half november werd volgens Nedmag veroorzaakt door zwaar verkeer dat over de Noorderweg rijdt. Wat nu de oorzaak van de leidingbreuk is, is nog niet duidelijk.

Update: Er is een quote van de monteur van dienst toegevoegd.

