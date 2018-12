Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Defecte radiozender veroorzaakt woningbrand Een brandweerman blust de radiozender in de tuin van de woning. (Foto: Van Oost Media)

De brandweer heeft zondagmorgen erger kunnen voorkomen bij een woningbrand aan de Koningsvaren in Ter Apel. Een defecte radiozender in de bijkeuken van de woning was de boosdoener.

Tijdens de rookontwikkeling was er één persoon thuis. Die wist de woning op tijd en zonder verwondingen te verlaten en stond buiten toen de brandweer arriveerde. Een hond, die nog in de woning aanwezig was, werd nog nog wel uit de woning gered. De rokende radiozender werd door de brandweerlieden uit de woning gehaald en buiten geblust. Daarna kon de woning worden geventileerd.