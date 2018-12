Deel dit artikel:













Kerst-Twij Deuntjes met Eric Bats en de mooiste kerstnummers kozen deur de Twij Deuntjes Poule Henk is veld deur 'n behoorlijke griep (Foto: RTV Noord Kerstclip)

Twij Deuntjes 23 december 2018Van De Straat – Is der draank genogPoques – Fairytale of New YorkErwin de Vries – Ode aan het kerstpakketEddy Koekkoek – Kerstmis in GroningenSufjan Stevens – O come o come EmmanuelTineke Rouw – Geuren van dizze moandFay Lovsky – Christmas was a friend of mineSia – Underneath the missletoeSwinder – Kerst allain mit dieElvis



Will Stevens – Ster van Bethlehem

Twijde Uur:

Kangoeroe Plof – Het ging met kerst mis

Willy Derby – Kerstlied uit 1923

Stroatklinkers – As snijvlokjes dwarrelen

Daniël Lohues en Herman Finkers – Sneeuwen

Lianne Abeln – Kerstfeest

Tina Deco – River

Hail Gewoon – Alpmoal onder boom

Bert Hadders & de Nozems – Kerstfeest allain

Hans ten Have – December

Rowwen Hèze – Kerstmis

Alje Van Bolhuis - Bie t licht van de dag

Tom Waits – Christmascard from a hooker

Wia Buze - White Christmas

