Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Alcoholcontrole Paterwoldseweg in Stad levert gewenst resultaat op (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Bij een politiecontrole op de Paterwoldseweg in Stad zijn zaterdagavond 131 automobilisten gecontroleerd op alcoholgebruik. Dat ging geheel volgens wens, want na de blaastest bleek dat niemand te diep in het glaasje had gekeken.

Wel was er één persoon die met een ongeldig verklaard rijbewijs op een bromfiets reed. Daarvoor maakte de politie proces verbaal op. Eén automobilist werd berispt omdat deze geen gordel droeg.