Kerstboom Grote Markt krijgt tweede leven

Ineens stond er een verrassing voor de deur van de familie Ots. Twee bankjes gemaakt door Dick Veldhuizen. De bankjes zijn gemaakt van de kerstboom die vorig jaar op de Grote Markt in Groningen stond.

'We hebben erg veel reacties op de boom gekregen vorig jaar. Mensen uit Oude Pekela vonden het zonde om de boom om te zagen en anderen vonden de boom niet mooi.' Ots heeft het huis van zijn ouders overgenomen en is opgegroeid met de boom in de tuin.

Terug als bank

Dat de boom wegging vond Ots niet erg. 'De boom was zo groot dat ie veel licht tegenhield. Ook de buren waren blij dat de boom wegging. Maar nu vind ik het prachtig dat de boom terug is als bankje in de tuin.'

De boom zoals hij in Oude Pekela stond (foto: Louis van der Tuin)

'Dick Veldhuizen is een oud-collega van mijn moeder en heeft de stam van de kerstboom weggehaald. Hij kwam op het idee om er twee bankjes van te maken. Eén voor ons en een bankje voor mijn ouders', vertelt Ots.

Boek

'Dick gaf ons een fotoboek van het hele proces. De boom bij ons in de tuin, de boom op weg naar de Grote Markt en uiteindelijk de bankjes. We vinden het echt geweldig. Wat een leuk idee.'

Lees ook:

- Pekelder spar gaat 'met beleid' op weg naar laatste bestemming

- Oude Pekela levert kerstboom voor Grote Markt