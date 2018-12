Kapotte leiding Nedmag vervangen

De kapote afvalwaterleiding van zoutwinningsbedrijf Nedmag in Veendam is vervangen. Monteurs hebben een nieuw stuk buis van twintig meter geplaatst.

Het was de tweede keer in korte tijd dat het misging bij de Veenkoloniale Afvalwaterleiding aan de Noorderweg bij Veendam. Half november brak de leiding ook. Toen lekten duizenden liters pekelwater weg.

Fabriek weer opgestart

Het lek van dit weekend werd zaterdagavond in de controlekamer van Nedmag ontdekt. Direct daarop zijn alle activiteiten stilgelegd.

Nu de buis is gerepareerd, wordt de nabijgelegen fabriek weer opgestart. Het kapotte leidingdeel wordt opgestuurd voor onderzoek om te achterhalen hoe het lek is onstaan.

Oorzaak?

'De vorige keer was dit door een combinatie van aanhoudende droogte en zwaar verkeer dat erover heen reed. We kunnen nog niet zeggen of dat nu weer zo is', aldus een woordvoerder.

Volgens haar is er dit keer een 'minimale hoeveelheid' afvalwater weggelekt. Een kleine nabijgelegen sloot is leeggepompt.

Lees ook:

- Opnieuw lekkage in persleiding Nedmag

- Miljoenen liters pekelwater weggelekt