Senioren in spanning: gaat het kerstdiner wel door?

Het zijn spannende tijden in verzorgingstehuis Voor Anker in Hoogezand. Het norovirus is er uitgebroken, en daardoor staat het jaarlijkse kerstdiner op het spel.

Al anderhalve week mogen bewoners geen bezoekers ontvangen. 'We vragen familie om thuis te blijven en jonge kinderen mogen helemaal niet naar binnen', zegt vestigingsmanager Ina van Dijken.

Kerstdiner

'Het is best wel spannend, zowel voor bewoners als medewerkers', zegt Van Dijken. 'Op Eerste Kerstdag is het bij ons traditie dat we samen een kerstdiner hebben. Maar we moeten ons afvragen of we het door kunnen laten gaan.'

Weer twee mensen ziek

Het norovirus, dat zeer besmettelijk is en buikgriep veroorzaakt, heerst al zo'n 10 dagen in het verzorgingstehuis. De verzorgers in het woonzorgcentrum moeten schorten voor en mondmaskers dragen vanwege de grote besmettingskans. Dertien verzorgers werden zelf al ziek.

Het virus is waarschijnlijk zo'n anderhalve week geleden in het woonzorgcentrum terechtgekomen door een besmette bezoeker. Even leek het erop dat het voorbij was, tot dit weekend opeens weer twee mensen ziek werden.

'Mensen willen graag samen zijn'

Van Dijken ziet de impact van de situatie op de bewoners in. 'Kinderen willen graag bij hun ouders komen, mensen willen graag samen zijn', zegt ze. 'Maar nu hebben we eigenlijk de deur op slot.'

Sommige bewoners raken inmiddels wel wat gefrustreerd omdat de situatie al zo lang duurt, weet Van Dijken. 'Voor heel veel mensen, die altijd wachten op bezoek, is het wachten wel eens lastig. Al maken we wel uitzonderingen: bij mensen die ernstig ziek zijn laten we wel bezoek komen.' Die mensen moeten dan wel hun handen desinfecteren als ze binnenkomen, en als ze weer weggaan.



Misschien eenzaam, maar wel gezellig

Misschien wordt het voor de bewoners van Voor Anker dus een eenzame kerst. 'We hopen van niet, en we proberen het samen met de medewerkers zeker gezellig te maken. Maar het is natuurlijk veel mooier als je met elkaar het kerstdiner kan vieren.'

Maandagochtend overleg

Maandagochtend hebben de medewerkers van Voor Anker overleg, onder andere over het doorgaan van het kerstdiner.

Daarvoor is overigens wel een 'Plan B': 'De mensen krijgen sowieso een lekkere maaltijd', zegt Van Dijken. 'Als het niet samen in de dinerzaal kan, krijgen ze een lekkere maaltijd op hun kamer.'