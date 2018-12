Expeditie Grunnen heeft tijdelijk een nieuwe cameraman

Al weken geleden stuurde Klaske Martens een berichtje naar de facebookpagina van Expeditie Grunnen. Of haar man Gerard een keer een aflevering mocht filmen. Vandaag was de dag. Op de 54ste verjaardag van Gerard.

Omdat we het toch wel sneu vonden voor onze cameraman Jan Sliep, heeft Gerard niet de hele aflevering gefilmd.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Kapotte leiding Nedmag

- Familie van Fré Meis

- kerstboom Grote Markt krijgt tweede leven

- Senioren in spanning: gaat het kerstdiner wel door?

- De eerste Vegan Kerstmarkt in Groningen

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

