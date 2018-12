Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bestuurder raakt bekneld na botsing tegen boom De bestuurder raakte door de botsing tegen de boom bekneld achter het stuur. (Foto: De Vries Media)

Op de Bovenburen in Winschoten is in de nacht van zondag op maandag een auto tegen een boom gebotst. Meerdere hulpdiensten rukten met spoed uit om hulp te verlenen.

Bij het ongeluk, dat even na middernacht plaatsvond, raakte bestuurder van de auto bekneld. Brandweerlieden wisten de automobilist in samenwerking met de ambulancebroeders te bevrijden. Hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden, is nog niet bekend. De Bovenburen was ten tijde van het incident volledig afgesloten voor het verkeer.