Poezenark valt in de prijzen: 'Ik ben er hoteldebotel van!' Willemien Mijwaard is gelukkig in de Poezenark: 'Ze zijn mijn lust en mijn leven' (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord) (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord) (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Willemien Mijwaard kan haar geluk even niet op. Haar Poezenark in Oudezijl is volledig afhankelijk van donaties en giften. En als je dan een keer in de prijzen valt, voelt dat extra lekker.

Ze schreef zich onlangs met haar kattenopvang in voor de prijsvraag van een katten- en dierenvoederleverancier. Want ze kan alle beetjes goed gebruiken. 'Er gaat veel geld in zitten om bijvoorbeeld kattenvoer en dierenartskosten op te brengen', legt Mijwaard uit. 'Als ik zwerfkatten krijg, worden ze geënt, gechipt, gesteriliseerd en gecastreerd. Pas daarna kunnen ze naar een nieuwe eigenaar. Maar dat kost een heleboel geld.' Via haar Facebookpagina maakte ze er reclame voor dat de Poezenark in de prijzen kon vallen. 'En dat leverde niet alleen veel stemmen, maar ook hartverwarmende reacties op', vertelt ze. Dierenleed tegengaan Met haar Poezenark, die - zoals de naam al doet vermoeden - op een woonboot gevestigd is, probeert Mijwaard een steentje bij te dragen om dierenleed tegen te gaan. 'Ik ben gek op katten. Het zijn prachtige beesten en heerlijk eigenzinnig. Ze zijn mijn lust en mijn leven en je krijgt ontzettend veel liefde terug van die beestjes.' Vrijdag bleek dat de Poezenark de grote winnaar van de prijsvraag was geworden. 'Ik was helemaal hoteldebotel toen ik het hoorde', zegt Mijwaard nog enigszins beduusd. 'Ik heb een pallet met kattenvoer gewonnen van maar liefst 236 kilo!' 'Ik ben heel benieuwd hoe lang we daarmee kunnen doen. Ik denk wel een jaar á anderhalf jaar. Als het goed is komt het vandaag binnen.' Garage Er is één probleempje, want ze kan haar kersverse prijs van niet op de boot kwijt. 'Dan zinkt-ie', zegt ze lachend. 'Maar gelukkig is er een garage waarin we alles in op kunnen slaan.' Lees ook: - Poezen in bed en kattenvoer op tafel: alles mag op de poezenark