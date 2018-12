Kom in de kerststemming met de Kerst Top 60 op Radio Noord

Voor de eerste keer zendt Radio Noord vandaag, maandag 24 december, de Kerst Top 60 uit. Van 12.00 tot 18.00 uur draait Edwin Pasveer alle kerstplaten die door de luisteraars van Radio Noord zelf zijn uitgezocht.

Naast de bekende kerstklassiekers van Wham!, Chris Rea, Slade en Mariah Carey hoor je ook kerstnummers van Groninger artiesten, zoals Jan Henk de Groot, Erwin de Vries, Swinder en Wia Buze.

Ook de kerstclip van RTV Noord heeft de Kerst Top 60 gehaald.



Benieuwd welke zestig kerstnummers je vanmiddag kunt verwachten op Radio Noord? Bekijk hieronder welke nummers de lijst hebben gehaald.

De nummers 60 tot 51

60. Burdy - Kerstmis bie mien olders thoes

59. Kate Bush - December will be magic again

58. De Toppers - Een heel gelukkig kerstfeest

57. Ray Conniff Singers - Sleigh ride

56. Leona Lewis - One more sleep

55. Nick en Simon - Santa's party

54. The Kelly Family - David's Song

53. Marco Borsato - Kerstmis

52. Elvis - I'll be home for Christmas

51. Hail gewoon (en RTV Noord) - Veul Zegen

De nummers 50 tot 41

50. Kenny Rogers & Dolly Parton - Christmas without you

49. Sia - Ho ho ho

48. Eddy Koekkoek - Kerstmis in Groningen

47. Cliff Richard - Mistletoe and wine

46. Melanie Thornton - Wonderful dream (Holidays are coming)

45. Frankie goes to Hollywood - The power of love

44. Jan en Monique Smit - Kerst voor iedereen

43. Dean Martin - Let is snow, let it snow, let it snow

42. Ede Staal - Silent Night

41. André Hazes - Met Kerst ben ik alleen

De nummers 40 tot 31

40. Bruce Springsteen - Santa Claus is coming to town

39. The Jackson 5 - I saw mommy kissing Santa Claus

38. The Pogues & Kirsty MacColl - Fairytale of New York

37. Daniël Lohues en Herman Finkers - Sneeuwen

36. Annie Lennox & Al Green - Put a little love in your heart

35. Swinder - Kerst allain mit die

34. Fay Lovski - Christmas was a friend of mine

33. Miss Montreal - Being alone at Christmas

32. Kinderen voor Kinderen - De kerstezel

31. Michael Bublé - It's beginning to look a lot like Christmas

De nummers 30 tot 21

30. Bianca Ryan - Why couldn't it be Christmas everyday

29. Anne Murray - Snowbird

28. Bing Crosby - White Christmas

27. Paul McCartney - Wonderful Christmas time

26. Bryan Adams - Christmas time

25. Albert Hammond - Under the Christmas tree

24. Boney M - Mary's boy child/ Oh my Lord

23. Erwin de Vries - Hulde aan het kerstpakket

22. Pretenders - 2000 Miles

21. Eagles - Please come home for Christmas

De nummers 20 tot 11

20. José Feliciano - Feliz Navidad

19. Shakin' Stevens - Merry Christmas everyone

18. Slade - Merry Xmas

17. Andy Williams - It's the most wonderful time of the year

16. Jan Henk de Groot - Altied Kerstmis

15. Dana - It's gonna be a cold cold Christmas

14. Paul McCartney & Frog Chorus - We all stand together

13. Queen - Thank God it's Christmas

12. Youp van 't Hek - Flappie

11. RTV Noord - Kerst in Grunnen

De nummers 10 tot 1

10. Mud - Lonely this Christmas

9. Chris Rea - Driving home for Christmas

8. Wia Buze - As t snijt in Termunten

7. Pentatonix - Little drummer boy

6. Jona Lewie - Stop the Cavalry

5. André Hazes - Eenzame Kerst

4. John Lennon & Yoko Ono - Happy Xmas (war is over)

3. Band Aid - Do they know it's Christmas

2. Mariah Carey - All I want for Christmas is you

1 Wham - Last Christmas