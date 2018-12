Deel dit artikel:













Taxichauffeur in Stad mishandeld en bedreigd In Groningen is vannacht een taxichauffeur mishandeld en bedreigd. (Foto: Flickr/Al Fed (Creative Commons))

In de stad Groningen is maandagochtend een taxichauffeur mishandeld en bedreigd. Dat gebeurde even na middernacht, rond 00:30 uur. De man reed op de Kraneweg, toen hij werd klemgereden door een auto met daarin twee mannen.

Daarop ontstond volgens de politie een woordenwisseling, waarna de twee mannen de taxichauffeur bedreigden en schopten. De twee verdachten wisten de pinautomaat van de taxi in de hectiek mee te nemen en kozen vervolgens het hazenpad. Eerste hulp De chauffeur meldde zich na het incident bij de eerste hulppost van het UMCG, waar zijn verwondingen werden behandeld. De poltie tast nog in het duister over het motief van de daders. Voor zover bekend is er geen geld van de chauffeur gestolen.