Geen geld op zak tijdens de kerstnachtdienst? Een Tikkie mag ook!

Kerkgangers zonder contant geld op zak, kunnen vanavond bij de kerstnachtdienst ook via de applicatie Tikkie hun bijdrage leveren. Alle protestantse kerken in Groningen bieden die mogelijkheid.

De kerken reageren daarmee op de ontwikkeling dat steeds minder mensen contant geld bij zich hebben. Nog slechts vier op de tien betalingen wordt contant uitgevoerd, blijkt uit onderzoek van De Nederlandse Bank.

Geroutineerde kerkgangers hebben altijd wel wat munt- of papiergeld bij zich voor in de collectezak, maar wie alleen met Kerst naar de kerk gaat, wordt vaak overvallen door de rondgaande schaal, bus of zak. Altijd weer een pijnlijk momentje als je die zonder een bijdrage aan je voorbij moet laten gaan. Tikkie biedt dan uitkomst.

QR-code

'We hebben een QR-code en een link opgenomen in de liturgie', vertelt kerkrentmeester Alexander Brand, verantwoordelijk voor de geldwerving.

'Op deze manier kan iedereen op een eenvoudige manier bijdragen. Zo kan het eeuwenoude verhaal worden doorgegeven met een moderne bijdrage.'

Met de collecte-opbrengsten worden meestal de kosten van kerstnachtdiensten gedekt. Daarnaast worden de verdienstelijk ook gebruikt voor een extern diaconaal doel.