5Groningen zoekt indoor testlocaties voor 5G-netwerk

De projectorganisatie 5Groningen zoekt leegstaande fabriekshallen om in Groningen proeven te doen met 5G. Ze gaat daar, en ten zuiden van de lijn Amsterdam-Zwolle, door met experimenten met dit supersnelle netwerk.

Zelfrijdende auto's

De organisatie houdt in Noord-Nederland de komende jaren nog last van de aanwezigheid van de 'afluisterschotels' in Burum. Omdat die dezelfde frequentie, 3,5 GHz, gebruiken als 5G mag dat signaal in het noorden alleen maar binnen worden uitgezonden. 5Groningen zoekt daarom in samenwerking met Agentschap Telecom locaties waar bijvoorbeeld zelfrijdende auto's, vaartuigen of fabrieksapparatuur met dit netwerk kunnen communiceren. Voor 'buitenexperimenten' wijkt de organisatie, onderdeel van Economic Board Groningen, uit naar het zuiden van Nederland.

Innovaties

Ongeveer een kwart van de pilots in het 5Groningen project heeft de 3,5 GHz nodig, want dat is de meest belangrijke frequentie voor het testen van 5G. Maar waar geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de 3,5GHz frequentie (700 MHz en 26 GHz), blijft 5Groningen conform plan testen in Noord-Groningen. Daardoor kunnen de regionale bedrijven doorgaan met het ontwikkelen van hun innovaties in Groningen.

Burum

Vanochtend maakte staatssecretaris Mona Keijzer bekend dat de 3,5 GHz frequentie vanaf 2022 in heel Nederland beschikbaar komt voor 5G. Hiertoe worden de activiteiten van de veiligheidsdiensten in Burum op termijn naar het buitenland verplaatst.

Lees ook:

- Deze slimme vondsten komen (mogelijk) naar Noord-Groningen

- 'Serieuze zorgen' over ontwikkeling 5G-internet in Groningen