De Koffiecorner #9: Kerstpodcast met Danny Buijs: 'Ik heb ook dingen fout gedaan'

FC Groningen-trainer Danny Buijs is te gast in deze extra lange kerstpodcast. Het gaat onder andere over het wel/niet blijven van Mimoun Mahi en de fitheid van aanwinst Ilias Bel Hassani. Ook steekt Buijs de hand in eigen boezem. Clubwatcher Stefan Bleeker zit ook aan tafel.

-Danny Buijs: 'Ik heb ook dingen fout gedaan. Zoveel. Het wisselen bijvoorbeeld'

-Stefan Bleeker: 'Mahi eist respect? Hij mag dat zelf ook wel tonen, hij mist veel wedstrijden'

-Martin Drent: 'Dit is kwalitatief gezien het slechtste FC Groningen in de afgelopen acht jaar'

-Niiwino Geertsema: 'Elke keer maar weer die lange bal, wat moeten Mahi en Doan daar mee?'

