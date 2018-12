Deel dit artikel:













Lotz leeft: 'Het nieuwe jaar kan alleen nog maar mooier worden' (Foto: RTV Noord)

Filmmaker Ismaël Lotz heeft longkanker. Voor RTV Noord vlogt hij hoe het is om de ziekte te hebben. Hij staat er niet alleen voor, zien we in deze nieuwe aflevering van Lotz Leeft!

'We hebben samen zoveel meegemaakt en doorstaan. Het is hartstikke zwaar, maar we doen wat nodig is', zeggen Lotz en zijn vriendin. Bekijk ook zijn eerdere vlogs: - Lotz Leeft