Lopend Vuur: Bij kerst hoort vlees op tafel

Bij kerst hoort voor velen goed en lekker eten: een beenham, een gevulde kalkoen, rollade, hazenpeper of gourmet.

De supermarkten en restaurants zetten ook steeds meer in op vegetarisch. Vlees en vis lijkt geen must meer.voor iedereen. Ook met het oog op de toekomst van de wereld.

Hoe zit dat bij jou?

