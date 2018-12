Deel dit artikel:













Een bietburger? 'Zonder vlees vind ik er geen zak meer aan' Voor vlogger Itamar Kool ziet Kerst er dit jaar iets anders uit dan anders. (Foto: RTV Noord)

Aardbevingsvlogger en filmmaker Itamar Kool viert Kerst. En dat gaat in huize Kool allemaal iets anders dan voorheen, want hij moet het dit jaar doen met een vleesloze kerstdis. En dat is even wennen.

Een bietburgerrecept voor vier personen

2 grote bieten fijn raspen

3 knoflookteentjes in stukjes

stukje gember raspen

rode peper in stukjes

gehakte peterselie

eetlepel koriander poeder

2 theelepels komijn

beetje zout

2 eieren

5 eetlepels havermout (of meer, moet consistent worden)

kneden

platte ballen van maken

per kant 4 minuten niet te hard bakken Kijk hier de eerdere vlogs van Itamar Kool terug: