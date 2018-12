FC Groningen haalt Iliass Bel Hassani en Thomas Bruns

FC Groningen heeft zich een dag na de laatste competitiewedstrijd van dit jaar versterkt met twee middenvelders. Iliass Bel Hassani en Thomas Bruns komen over van respectievelijk AZ en Vitesse. Beide spelers worden gehuurd.

Bel Hassani kwam niet voor in de plannen van AZ-trainer John van den Brom. In de Eredivisie kwam hij dit seizoen nog geen minuut in actie voor de Alkmaarders.

'Het is duidelijk dat ik wedstrijdritme mis, maar FC Groningen heeft het risico genomen om hier doorheen te kijken', erkent Bel Hassani. 'Het is een heerlijk vooruitzicht dat ik straks ga trainen om elke week weer toe te leven naar een wedstrijd', laat hij weten.

Impuls

De 26-jarige middenvelder, die gehuurd wordt met optie tot koop, kwam eerder uit voor Heracles Almelo. Daar verdiende hij met zijn goede spel een transfer naar AZ. Bel Hassani hoopt zijn carrière in Groningen een nieuwe impuls te geven.

'Ik ken Danny Buijs nog van onze gezamenlijke periode bij Sparta Rotterdam', gaat hij verder. 'De wedstrijden die ik in Groningen heb gespeeld waren altijd bijzonder qua sfeer, met fanatieke thuissupporters. De stad Groningen spreekt mij bovendien aan om in te leven en te werken.'

Wedstrijdfit

Technisch manager Ron Jans ziet in Bel Hassani een aanwinst voor de FC. 'Hij heeft veel zin om te laten zien dat hij kan voetballen', motiveert hij. 'Nadeel is natuurlijk dat hij wat tijd nodig heeft, maar we hopen dat hij snel wedstrijdfit is.'

'We zijn trots dat we jonge en talentvolle spelers hebben, maar in de breedte en diepte kunnen we ons ook versterken', gaat Jans verder. 'We huren Bel Hassani met een optie tot koop. Als het goed is, dan ga je door. Maar of dat gebeurt, heeft echt met zijn fysieke situatie te maken.'

Ook Bruns naar de FC

Naast Bel Hassani maakt ook Thomas Bruns de overstap naar de Trots van het Noorden. Ook hij kwam eerder uit voor Heracles Almelo en maakte begin vorig seizoen de overstap naar Vitesse. De 26-jarige middenvelder kon in zijn eerste seizoen in Arnhemse dienst nog regelmatig rekenen op een basisplaats, maar moest het dit seizoen vooral met invalbeurten doen.

Jans: 'Thomas is een ervaren middenvelder, die wij voor de rest van het seizoen huren van Vitesse. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden.'

FC Groningen heeft, in tegenstelling tot bij Bel Hassani, geen optie tot koop bedongen op de huurdeal van Bruns.

Beluister hier de podcast met Danny Buijs, over o.a. Bel Hassani en Bruns