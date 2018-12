Deel dit artikel:













Kerstdiner meeste bewoners verzorgingstehuis Hoogezand gered (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Het kerstdiner in verzorgingstehuis Voor Anker in Hoogezand lijkt voor de meeste bewoners gered. Even leek het erop dat het niet door kon gaan omdat het norovirus in het tehuis is uitgebroken.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

'Het kerstdiner kan dinsdagmiddag voor de meeste afdelingen doorgaan', zegt locatiemanager Ina van Dijken. 'Eén afdeling, waar ongeveer 23 mensen zitten, is nog niet vrijgegeven.' In totaal heeft Voor Anker ongeveer 85 bewoners. Diner op de afdeling De mensen op die afdeling krijgen een diner op de eigen afdeling, apart van de rest van het tehuis. De twee of drie mensen die zelf nog ziek zijn krijgen het diner op hun eigen kamer en vieren kerst dus alleen. De woonkamer van een afdeling waar veel (ernstig) demente mensen verblijven, gaat ook weer open. 'Die woonkamer was de afgelopen dagen dicht, en juist voor deze mensen is dat extra lastig'. Familie Familie wordt verzocht bewoners zo veel mogelijk op te halen, en kerst niet bij de bewoners van het centrum te vieren. 'Kinderen en mensen die bijvoorbeeld een chemokuur volgen mogen het centrum nog steeds niet in', zegt Van Dijken. 'Als mensen langskomen in het centrum, verzoeken we ze ook alleen op de kamer van hun familielid te verblijven, en niet rond te gaan lopen door het thuis.' Geen kerstconcert Door de uitbraak van het virus gaat een gepland kerstconcert niet door. Welzijnsmedewerkers gaan wel kerststukjes maken met de bewoners, al gebeurt dat individueel in plaats van met alle bewoners gezamenlijk. In januari probeert het centrum een week met activiteiten te organiseren. 'Misschien komt er dan alsnog een concert voor de bewoners', besluit Van Dijken. Lees ook: - Senioren in spanning: gaat het kerstdiner wel door?