Coalitie Westerkwartier: Supermarkten mogen op zondag open

Supermarkteigenaren in de gemeente Westerkwartier krijgen de mogelijkheid om open te gaan op zondag. Andere winkeleigenaren mogen op zes zondagen per jaar hun deuren openen.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

Dat staat in het coalitieakkoord van VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en Partij van de Arbeid dat maandag werd gepresenteerd in de Borg Nienoord in Leek. Het gaat om een akkoord op hoofdlijnen.

Veiligheid

Speerpunten in het akkoord zijn verder onder meer veiligheid, aandacht voor de kleine dorpen, duurzaamheid, aandacht voor ouderen en het financieel gezond maken van de gemeente.

Vier wethouders

Westerkwartier krijgt vier wethouders. Dat zijn Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier), Bert Nederveen (ChristenUnie), Hielke Westra (CDA) en Elly Pastoor (PvdA).

De vier partijen hebben met 21 zetels een ruime meerderheid in een gemeenteraad met 33 zetels. De nieuwe wethouders en de gemeenteraad worden op 2 januari geïnstalleerd.