'Ik wil FC Groningen helpen om tot betere prestaties te komen'

Thomas Bruns, hier nog in dienst van Vitesse, in gesprek met FC-aanvoerder Mike te Wierik. (Foto: OrangePictures)

Thomas Bruns komt FC Groningen na de winterstop versterken. De 26-jarige aanvallende middenvelder komt over van Vitesse en is blij dat hij tijdelijk de stap naar Groningen mag maken.

Afgelopen zomer toonde Groningen ook al belangstelling voor Bruns. Waarom het toen niet rondkwam, weet Bruns zelf ook niet. 'Al schiet je me lek', zegt hij.

'Het zal van verschillende factoren afhankelijk zijn geweest, maar het lag niet aan mij', gaat hij verder. 'Ik heb de eerste seizoenshelft niet veel gespeeld bij Vitesse. Als ik eerder naar Groningen was gegaan, was ik waarschijnlijk vaker aan spelen toegekomen.'

Medische keuring

Bruns is blij dat het alsnog tot een overgang naar FC Groningen is gekomen. 'Je hikt er toch een beetje tegenaan om een keuze te maken. Dan is het fijn als het rond is en alles geregeld is. Nu staat alleen de medische keuring een transfer nog in de weg', vervolgt de middenvelder.

Voor Bruns is het vooral belangrijk dat hij meer aan voetballen toekomt. 'Ik wil iedereen mijn kwaliteiten weer laten zien. Daarnaast wil ik FC Groningen helpen om tot betere prestaties te komen. Het is een tijdje geleden dat ik basisspeler was, dus het zou top zijn als dat weer lukt.'

Ondersteunen

'Ik denk dat Groningen over genoeg kwaliteit beschikt om op de ranglijst te klimmen. Verder hoop ik dat ik het middenveld goed kan ondersteunen en beter kan maken.'

Bruns wordt op 3 januari medisch gekeurd door FC Groningen.

