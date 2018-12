Deel dit artikel:













Auto na ongeval te water in Wildervank Bij de aanrijding kwam één auto in het water terecht. (Foto: Dennie Gaasendam)

Op de J.Kammingastraat in Wildervank zijn maandagmiddag drie auto's betrokken geraakt bij een ongeval. Door de aanrijding is één van de wagens in het Oosterdiep beland.

Voor zover bekend is er een persoon gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis overgebracht. Als gevolg van de aanrijding en het aansluitende onderzoek van de politie, is de doorgaande weg een poos afgesloten geweest.