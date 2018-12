Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Raadsvragen over veiligheid kruispunt Musselkanaal raadsvragen over de veiligheid van het kruispunt (Foto: De Vries Media)

De gemeenteraadsfractie Lokaal Betrokken in Stadskanaal maakt zich zorgen over de veiligheid van het kruispunt Exloërweg/Sluisstraat in Musselkanaal. Ze vraagt het college van B&W wat het daaraan denkt te doen.;

Aanleiding is het ongeval, afgelopen zaterdag op het bewuste kruispunt. Daarbij botsten een bestelbus en een personenauto. Drie personen moesten worden gecontroleerd in de ambulance. 'Er gebeuren regelmatig ongelukken op het betreffende kruispunt', zegt fractievoorzitter

Jur Mellies; 'We zijn bang dat, als er niet iets gebeurt, er vroeg of laat dodelijke slachtoffers gaan vallen: dat kan toch niet de bedoeling zijn.' Mellies heeft over de veiligheid van het kruispunt schriftelijke vragen gesteld aan het

college. Zo wil de fractie weten hoeveel ongevallen er de laatste jaren hebben

plaatsgevonden en hoeveel daarvan met letsel. Ook wil Lokaal Betrokken weten wat het

college van de situatie vindt en wat ze eraan denkt te gaan doen.