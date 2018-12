Deel dit artikel:













Loods van taxibedrijf in Stad vat vlam Brandweerlieden konden voorkomen dat de loods volledig in vlammen opging. (Foto: 112 Groningen)

Een loods van taxibedrijf Oost in de stad Groningen is maandagmiddag in brand gevlogen. Dat gebeurde aan de Oostendeweg, waar een deel van de loods brandschade opliep door de vlammen.

Door kordaat ingrijpen van de brandweer werd voorkomen dat de hele loods afbrandde. Een aantal auto's die in de loods stonden, kon veilig naar buiten worden gereden voordat het vuur om zich heen greep. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet bekend.