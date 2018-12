Gevel woontoren laat opnieuw stukken steen los

Bij de Rokade, de 65 meter hoge woontoren in de wijk Hoornsemeer in de stad Groningen. vallen kleine stukken steen uit de gevel. In 2008 en in 2012 gebeurde dit ook al eens.

Het probleem zit aan de zuidzijde van het gebouw. Op de grond is het voetpad afgesloten om te voorkomen dat bewoners of bezoekers door vallende stenen worden geraakt.

Bevroren

Anne Drent, bestuurslid van de Verenigingen van Eigenaren, legt uit wat de oorzaak is: 'Het gaat om een bijzondere bouwtechniek. Deze stenen zijn niet gemetseld, maar gelijmd. Er zitten gaten in, waarin regenwater is gelopen. Dat is bevroren, waardoor de stenen zijn gebarsten.'

Het is niet zeker of het bij deze stenen blijft. Dat wordt waarschijnlijk pas over enkele weken duidelijk. Drent: 'De bouwer en de ontwikkelaar moeten nu om tafel om dit op te lossen. Ik ga er vanuit dat het goed komt.'

Garantie

Die ontwikkelaar is woningcorporatie De Huismeesters. Zij liet het wooncomplex in 2007 bouwen door Schutte Bouw uit Zwolle. Maar de bewoners van de appartementen zijn zelf eigenaar. De vraag is nu wie deze keer het probleem moet oplossen en de kosten betaalt. Want de garantie op de bouw verloopt normaal gesproken na tien jaar.

Volgens directeur-bestuurder Sije Holwerda van De Huismeesters zijn de betrokken partijen daarover aan het nadenken: 'We hebben inmiddels een eerste gesprek met de VvE gehad. Dat gesprek is goed verlopen. Eerst moet duidelijk worden hoe groot het probleem precies is. In januari komen weer bij elkaar om verder te praten'.

