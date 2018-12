Besparingswens vv Nieuw Buinen valt in water door mededeling Enexis

Voetbalvereniging Nieuw Buinen is al een jaar bezig om zonnepanelen op het dak van het clubgebouw te krijgen. De subsidie van de gemeente was binnen en alles leek geregeld. Een onverwachte mededeling gooide echter roet in het eten.

Energieleverancier Enexis deelde de club mee dat er een capaciteitstekort is. Op meerdere plekken in Drenthe is er te weinig capaciteit in het energienetwerk om zonnepanelen aan te kunnen sluiten. Die capaciteit moet eerst vergroot worden, maar dat kan nog jaren duren.

'Moed zakt je in de schoenen'

'Nadat er iemand was langsgekomen om te kijken hoeveel panelen er op ons dak passen, zei iemand binnen de club dat we Enexis dan ook moesten inlichten om te kijken of er genoeg capaciteit is. Enexis vertelde ons vervolgens dat het hele spul op slot zit. Dan zakt de moed je in de schoenen', zegt Nieuw Buinen-voorzitter Siert van der Laan.

Besparen op de maandlasten

De voetbalvereniging hoopte op de maandlasten te kunnen besparen met het plaatsen van zonnepanelen, meldt RTV Drenthe.

'We wilden onze leden vorige week in een vergadering toestemming vragen voor de aanschaf van bijna 250 zonnepanelen. Het geld hadden we er nog niet in gestoken, maar we stonden op het punt de panelen te bestellen', blikt de voorzitter terug.

Advies

De al verleende subsidie kan de club waarschijnlijk op haar buik schrijven, omdat die niet onbeperkt geldig is. Van der Laan zegt dat hij meerdere adviezen heeft gekregen over wat nu te doen. 'We gaan mogelijkheden zoeken om het alsnog te regelen', besluit hij.

Eerder schreef de omroep dit al over de zonnepanelen-soap.