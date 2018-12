Laatste broodautomaat in Stad wordt tóch gerepareerd

Even leek het na de zoveelste vernieling einde verhaal voor de laatste broodautomaat in de stad Groningen, maar door de hulp van een stel barmhartige Samaritanen wordt de automaat nu toch gerepareerd.

Initiatiefnemer is de voormalig nachtburgemeester van Groningen, Chris Garrit. 'Toen ik het bericht bij RTV Noord las, ging me dat enorm aan het hart. Ik ben direct een crowdfundingsactie gestart en heb in totaal zo'n 750 euro op kunnen halen.'

Hopelijk is het nu over en uit met dat nutteloze vandalisme Fietje Lijnema - eigenaresse bakkerij

Vrijwillige monteur

Ook monteur Hessel Scholte was bereid om te helpen. Hij meldde zich al snel bij Garrit. 'Ik verwacht dat de automaat het vrijdag weer doet', zegt hij al sleutelend.

Na de vernieling leek het over en uit voor de broodautomaat. (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)



Mikpunt van vandalisme

De broodautomaat aan de Oosterhamrikkade in Stad bestaat sinds 1997. Vooral mensen die nachtdiensten draaien halen er na hun werk een brood. De automaat werd de afgelopen jaren het mikpunt van vernielingen. De vandalen lijken iedere keer hun zinnen te zetten op het 'geldreservoir' in de automaat. De laatste keer werd er zo'n zestig euro buitgemaakt.

De broodautomaat in volle glorie.



Geen contant geld

Bakker Fietje Lijnema werd overspoeld door reacties na de meest recente vernieling. Ze wil voorkomen dat vandalen opnieuw toeslaan, door een pinfunctie in te bouwen in de broodautomaat. 'Daardoor is het niet meer nodig om de automaat voor contant geld te slopen. Hopelijk is het nu eindelijk over en uit met dat nutteloze vandalisme.'

