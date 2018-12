FC Emmen wil Michael de Leeuw terug naar Nederland halen

FC Emmen en Michael de Leeuw zijn in gesprek over een terugkeer naar Nederland. Zijn contract bij het Amerikaanse Chicago Fire loopt af en trainer Dick Lukkien wil daar op inspringen door hem naar de Drentse promovendus te halen.

'We hebben al een gesprek gevoerd. Wij zijn niet de enige met interesse, dus Michael moet er rustig over nadenken. Maar ik heb er een goed gevoel over', zegt Lukkien. Hij heeft bij BV Veendam en FC Groningen met De Leeuw samengewerkt en de twee hebben gedurende die tijd een band opgebouwd.

'Maar ook Anco Jansen speelt hier een rol in. Hij heeft samen met De Leeuw bij De Graafschap gevoetbald.'

FC Groningen was ook op zoek naar een aanvallende middenvelder, maar lijkt die vacature met Thomas Bruns en Iliass Bel Hassani te hebben ingevuld. Technisch manager Ron Jans laat desgevraagd weten: 'De Leeuw hebben we besproken, maar niet gesproken.'