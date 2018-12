Oppositie Het Hogeland: 'Coalitievorming was een bijzonder proces'

Onderhandelingen over de coalitie in Het Hogeland (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Nu de coalitie op Het Hogeland definitief rond is, is ook duidelijk welke partijen er in de oppositie zitten: GroenLinks, VVD en SP.

Deze gaan de plannen van het nieuwe college bestaande uit GemeenteBelangen, CDA, ChristenUnie en PvdA kritisch volgen.

De totstandkoming van de huidige coalitie ging voor GroenLinks iets te snel. Volgens Anne Marie Smits van GroenLinks was de formatie een 'bijzonder proces'.

Rare ochtend

'We hadden eerst kennismakingsgesprekken en daarna kwamen de informateurs. Wij waren in de veronderstelling dat die weer opnieuw met alle partijen ging praten. Maar dat ging anders. We werden uitgenodigd op een ochtend en toen was er al een soort kerncoalitie bestaande uit GemeenteBelangen, CDA en ChristenUnie', vertelt Smits. Daardoor voelde de partij zich overvallen. 'Het was een rare ochtend'.

Niet in beeld

Smits heeft het idee dat GroenLinks niet in beeld is geweest als coalitiepartij terwijl voorafgaand is gezegd dat de deur voor iedereen openstond. 'Volgens de informateurs zaten alle partijen op inhoud dichtbij elkaar en is er nu vooral gekeken welke personen met elkaar konden samenwerken. Persoonlijk vind ik het heel raar dat er eerst wordt gekeken naar de poppetjes die het met elkaar kunnen vinden en daarna pas naar de inhoud', aldus Smits.

Uiteindelijk is de PvdA de vierde partij geworden.

Het coalitieprogramma is volgens GroenLinks goed maar nog wel heel globaal. Het gaat nog niet de diepte in. Zo is Smits heel benieuwd of er wel gebiedswethouders nodig zijn. Zij is ervoor dat de dorpencoordinatoren een nog grotere rol krijgen.

SP

Ook de SP vindt het jammer dat ze niet meer in de coalitie zitten. 'We bereiden ons nu voor op onze rol als oppositiepartij', vertelt Linda Visser namens de SP. In het vorige college van de gemeente Eemsmond zat de partij nog samen met GemeenteBelangen, CDA en ChristenUnie in het college. 'Gezien de verkiezingsuitslag begrijpen we dat er niet voor ons gekozen is als coalitiepartner'.

Visser en Smits zijn van mening dat de coalitie met 22 zetels tegen 7 zetels een sterk blok is en er daardoor een kleine oppositie is. Toch hopen ze dat de andere partijen open zullen staan voor andere ideeen.

De drie oppositiepartijen gaan binnenkort met elkaar om tafel om te kijken hoe ze in goede samenwerking oppositie kunnen voeren.

