Antivries gelekt bij Gasunielocatie Zuidwending (update)

Bij de aardgasbuffer van Gasunie bij Zuidwending is, bij een lekkage in het warmwatersysteem, een hoeveelheid glycol gelekt. De stof is ook wel bekend als antivries. Het bedrijf gaat de vervuilende stof naar eigen zeggen 'snel' verwijderen.

De lekkage in het systeem, dat ervoor zorgt dat het uitgaande gas op de juiste temperatuur wordt gebracht, onstond vrijdagochtend. Via een automatische melding werd Gasunie hiervan op de hoogte gesteld.

Door het lek kon het gasbedrijf vanaf vrijdagmiddag tot zaterdag zes uur 's avonds geen gas leveren aan haar klanten. Het leidingsysteem is vrijdag in de avonduren en zaterdag overdag doorgespoeld.

Lek nog niet voorbij

Volgens een woordvoerder van Gasunie is de lekkage nog niet voorbij. Ook moet onderzoek uitwijzen hoeveel antivries er precies is vrijgekomen. 'We weten nog niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Er zit in ieder geval een lek in de ondergrondse leiding. We hebben het hele leidingsysteem doorgespoeld. Alles wat er nu nog uitstroomt is water.'

Tijdens de werkzaamheden zijn meerdere tankwagens op de installatie geweest waarbij voor sommige bewoners een constant bromgeluid te horen is geweest. Gasunie zegt deze overlast te betreuren.

Glycol

Het warmwatersysteem bevat naast water ook glycol, dat dient als antivriesmiddel. Het mengsel van water en glycol is tijdens de lekkage in de grond terecht gekomen. Omdat glycol een bodemvervuilende stof is, gaat Gasunie direct na de kerstdagen aan de slag met het opruimen van de glycol en het schoonmaken van de bodem.

'Het leidingsysteem wordt volledig blootgelegd. We verwachten hier meerdere dagen mee bezig te zullen zijn', zegt de woordvoerder van Gasunie. De grond waarin glycol is aangetroffen, wordt gereinigd. Ook wordt het grondwater rond het lek opgepompt, gecontroleerd en zo nodig schoongemaakt. Het Staatstoezicht op de Mijnen, de gemeente Veendam en het Waterschap Aa en Hunze zijn hierover geïnformeerd.

Geen gevaar voor de omgeving

Gasunie wijst erop dat het incident zich binnen de hekken van het bedrijf heeft voorgedaan en dat er geen gevaar is geweest voor de omgeving. Niettemin worden de directe buren in Ommelanderwijk en Zuidwending per brief geïnformeerd over de lekkage en de te nemen stappen.

Dit bericht is aangevuld met een toelichting van een woordvoerder van Gasunie.