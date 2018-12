Patiënten Martiniziekenhuis zien cabaretvoorstelling door virtual reality

De Groningse cabaretier Marcel Hensema in actie (Foto: NNT\Reyer Boxem)

Patiënten die tussen 27 en 31 december in het Martini Ziekenhuis zijn opgenomen, kunnen de kersthow van de Groningse cabaretier Marcel Hensema zien door middel van virtual reality.

De show, Mijn Vrede, wordt gespeeld op 24 en 26 december in MartiniPlaza.

Via VR of smartphone

10 virtualrealitybrillen worden over meerdere verpleegafdelingen uitgedeeld, om patiënten van de show te kunnen laten genieten. Daarnaast kunnen patiënten de show bekijken via hun eigen telefoon of tablet.

Hensema komt donderdag zelf langs bij het brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis om patiënten te ontmoeten.

