Onderwegens: kerst bij het Leger des Heils

Tijdens de kerst zit niet iedereen er warmpjes bij. Denk maar eens aan de dak- en thuislozen in de provincie. Bij de dagopvang van het Leger des Heils wordt er alles aangedaan om voor de bezoekers van kerst toch iets moois te maken.

Sanne Douma werkt bij de dagopvang van het Leger des Heils. 'Tijdens de kerst is het hier altijd erg druk. We verwachten de bezoekers die hier nu elke al komen maar tijdens kerst komen er ook vaak oude bekenden, omdat ze weten dat we een speciaal programma hebben met de kerstdagen. Daar maken ze graag gebruik van.'

Beluister hier het interview met Sanne Douma:



'Wij kennen tegen de driehonderd dak- en thuisloze mensen'

De dagopvang van het Leger des Heils is zeven dagen per week open van 12 uur tot 17 uur. Op een normale dag komen hier zo'n veertig tot zestig mensen aan de deur', vertelt Douma. 'Maar wij kennen tegen de driehonderd dak- en thuisloze mensen die hier kunnen komen.'

Activiteiten tijdens de feestdagen

Tijdens de kerst zijn er speciale openingstijden. ' Hier kan op Eerste Kerstdag van 10 uur tot 14 uur koffie worden gedronken en er zijn knutselactiviteiten. Bij de andere opvang in de stad kan van 14 uur tot 21 uur bingo worden gespeeld en er wordt een maaltijd gemaakt. Op Tweede Kerstdag wordt hier een Mexicaanse maaltijd worden gegeten. Dat is een traditie geworden.'

Incidenten

Tijdens de feestdagen gebeuren er doorgaans meer incidenten in de dagopvang dan normaal. 'Het is een moeilijke periode voor onze bezoekers. Er is spanning en dan gebeuren er meer incidenten. De meeste dak- en thuislozen vinden dit geen fijne tijd.'

Kerst heeft geen zin meer volgens Calimero

Ook bezoeker Calimero vindt de kerst geen fijne tijd. Calimero is een bijnaam die hij zichzelf gegeven heeft. 'Ik werd vroeger veel gepest en deze bijnaam is voor mij een afsluiting van vroeger', vertelt hij.

'Ik kijk niet uit naar de feestdagen. Ik heb wel plannen met de kerst natuurlijk. Maar het doet me niks meer. Tegenwoordig heeft kerst helemaal geen zin meer. Want iedereen gaat voor de cadeautjes en er komt heel veel stress bij kijken. Ik hou maar een gedachte vast en dat is: Jezus is geboren met kerst. Hij was mijn cadeau.

Tijdens oudjaarsdag worden bij de dagopvang spullen uitgedeeld zoals kleding. Op nieuwjaarsdag is een receptie voor de bezoekers.

