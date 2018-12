Wethouder Joost van Keulen keert niet terug als raadslid

'Als u een leuke baan voor mij heeft, dan houd ik mij van harte aanbevolen. Ik ben namelijk werkloos in wording.' Met die woorden maakt VVD-wethouder Joost van Keulen zijn vertrek uit de Groningse politiek kenbaar.

De wethouder doet de uitspraak in een filmpje op de Facebook-pagina van zijn partij. Dit betekent dat Van Keulen definitief niet terug zal keren als raadslid in de nieuwe fusiegemeente Groningen.

Buitenspel

De VVD werd tijdens de coalitieonderhandelingen in de gemeente Groningen buitenspel gezet. 'Het is niet anders. Maar zo gaat dat in de politiek. Het is soms een beetje hard', vult hij aan. 'Ik blijf er zelf maar een beetje vrolijk onder.'

Nieuw gezicht

In hetzelfde filmpje introduceert Geeske de Vries zichzelf als nieuw raadslid voor de VVD. Ze staat vijfde op de kandidatenlijst. 'Ik word 2 januari geïnstalleerd, daar heb ik ontzettend veel zin in. Jammer dat Joost weggaat, maar ik hoop het stokje goed over te kunnen nemen', zegt De Vries.

