Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto raakt van de weg en vliegt over de kop Een medewerker van het bergingsbedrijf maakt zich klaar om de auto te bergen. (Foto: De Vries Media)

Een automobilist is maandagavond, even voor middernacht, uit de bocht gevlogen aan de Rijksweg in Scheemda. De auto sloeg over de kop en kwam in de struiken tot stilstand.

Een ambulance kwam uit voorzorg ter plaatse, maar de automobilist hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de bosjes gehaald en afgevoerd. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.