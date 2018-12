Vrachtwagenchauffeur verkijkt zich op smalle weg en belandt in sloot

De vrachtwagen kantelde en belandde in een sloot naast de weg. (Foto: 112 Groningen)

Op de Kerkeweg tussen Enumatil en Den Horn is maandagavond rond 21:30 uur een vrachtwagen gekanteld.

Mogelijk is de chauffeur verkeerd gereden, want de weg is slechts ruim twee meter breed. De bestuurder kon zijn vrachtwagen na het ongeval zonder kleerscheuren verlaten.

Een bergingsbedrijf heeft de vrachtwagen dinsdagochtend uit de sloot gehaald.