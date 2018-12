Politie en EOD in Ter Apel uit vrees voor plofkraak

Een vermoeden dat er bij een pinautomaat aan de Hoofdstraat in Ter Apel een plofkraak zou kunnen plaatsvinden, bracht de politie en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) op dinsdagochtend in hoogste staat van paraatheid.

Om 05:15 uur kwam vanuit een particuliere alarmcentrale het bericht binnen dat twee mannen zich bij de automaat van ABN AMRO verdacht hadden opgehouden en na enige tijd weer vertrokken.

Zekere voor het onzekere

Uit beelden, waar de centrale ook de politie naar liet meekijken, was niet duidelijk of de mannen iets bij de pinautomaat hadden achtergelaten. Besloten werd om het zekere voor het onzekere te nemen en ook de EOD te waarschuwen. De straat werd afgezet.

Nadat de EOD de situatie had onderzocht, kon even na 08:00 uur worden geconstateerd dat de situatie veilig was. Over de mannen die zich bij de pinautomaat ophielden, is nog niets bekend.