Dakloze jongen mag kerstdagen in hotel doorbrengen: 'Zijn situatie ging me aan het hart'

Het was ruim een week geleden een ontroerend beeld van stadsfotograaf Joram Krol. In de Groninger stationshal fotografeerde hij een dakloze jongen (20). Hij lag in de hoek op de grond, tegen een muur. Op de achtergrond schittert een kerstboom.

'Een schril contrast', reageerde iemand op social media. 'Schrijnend', zei een ander. De jongen in kwestie zwerft al 22 weken door de straten van Groningen. Het beeld van Krol zorgde voor ontroering. Hoe is het mogelijk dat zo'n jongvolwassene is overgeleverd aan de straat?

Iets extra's

Toen dertig dak- en thuislozen in Groningen onlangs kosteloos genoten van een lunch, kwam de situatie van die jongen wederom ter sprake. Een assistent-manager van twee hotelketens in Stad, tevens eigenaar van de bistro waar de dak- en thuislozen van hun maaltijd genoten, wilde graag iets extra's doen voor één van hen.

Hulpplatform Straatwijs, een initiatief van Joram Krol en Siebe Zwerver, dacht meteen aan de situatie van de 20-jarige dakloze. De assistent-manager werd geraakt door het verhaal en bood aan om de jongen in ieder geval tijdens de kerstdagen onderdak te bieden in het hotel.

'Dankjewel'

'Zoiets faciliteren heb ik nog nooit eerder gedaan, maar toen ik zijn situatie te horen kreeg, ging me dat echt aan het hart', zegt de assistent-manager. Ook de manager van de hotelketen was direct enthousiast toen hij het verhaal hoorde: 'Hier moeten we direct wat mee doen.'

Nadat de dakloze jongen in de stad werd gevonden, kreeg hij te horen dat hij Kerst niet hoefde door te brengen in een koude stationshal, maar dat hij in een warme hotelkamer terechtkon. 'Hij heeft wel tien keer dankjewel tegen me gezegd toen ik hem zijn kamer liet zien', zegt de assistent-manager.

Volledig uitrusten

Naast een comfortabele hotelkamer, mag de jongen tijdens de kerstdagen ook kosteloos aanschuiven bij het ontbijt en het avondbuffet. 'Ondanks zijn situatie ziet hij er verder goed uit, dus hij valt niet op tussen de andere hotelgasten', legt de weldoener uit.

Op verdere aandacht zitten de betrokkenen niet te wachten. 'Die jongen vindt het heerlijk dat hij nu twee dagen volledig kan uitrusten. En het is mooi dat dit uitgerekend tijdens Kerst plaatsvindt, maar deze geste staat daar verder los van. Dit had ook op elk ander moment in het jaar gekund', zegt hij.

Oproep

Hoe hartverwarmend het initiatief ook is, na Kerst zal de 20-jarige jongen zijn tijdelijke onderkomen weer moeten verlaten. Via Facebook heeft de assistent-manager onder meer een oproep geplaatst of iemand nog een paar goede schoenen voor de dakloze over heeft, zodat hij met goed schoeisel weer de straat op kan.

'Verder hoop ik dat we ook buiten Kerst naar elkaar omzien. Want hoewel het fijn is dat we deze jongen nu even kunnen helpen, zijn alle problemen voor dak- en thuislozen daarmee niet opgelost.'

Omdat de assistent-manager vindt dat de aandacht gericht moet zijn op een oplossing voor de situatie waarin dak- en thuislozen verkeren, en niet op hem, wordt zowel zijn eigen naam als die van de hotelketen waarvoor hij werkzaam is, niet genoemd. Ook Straatwijs onderschrijft die gedachte.