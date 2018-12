Voor zeventigste keer kerstliederen: 'Het is iets bijzonders, het is ongrijpbaar'

Traditiegetrouw gingen muzikanten van Brassband Constantijn Huygens in de vroege ochtend op pad om inwoners van Appingedam wakker te maken met kerstliederen. De Damster band was voor de zeventigste keer op pad tijdens kerstochtend.

Een groep van zo'n twintig muzikanten verzamelt zich om 06:00 uur in de ochtend bij het kerkje van Opwierde. Het kerkje is een aantal jaren geleden flink onder handen genomen, het doet sindsdien dienst als repetitieruimte voor de band.

Niet iedereen is even fit. Eén van de muzikanten heeft het licht een paar uur eerder uitgedaan in de kroeg, een ander was op kerstavond bij de Kerstnachtdienst en weer iemand anders heeft de speciale kerstuitzending van All You Need is Love uitgekeken tot het bittere eind.

De repetitieruimte in de kerk van Opwierde (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)



De muzikanten verspreiden zich over meerdere auto's om van plek naar plek te gaan in Appingedam. Tot enkele jaren geleden stapten ze gezamenlijk in een oude Arrivabus, maar de bus is niet meer.

'We kunnen niet meer aan een bus komen', zegt één van de leden. 'Het zal wel een verzekeringskwestie zijn', zegt weer iemand anders. De auto is een goed alternatief, maar toch vonden ze de bus meer charme hebben.

Van straat naar straat

Brassband Constantijn Huygens doet zo'n tien locaties aan. Van woonstraten tot winkelcentra, maar ook een instelling voor verstandelijk beperkten en een verzorgingstehuis. Overal spelen ze twee liedjes.

In al die jaren is het de band één keer overkomen dat ze op kerstochtend niet konden uitrukken. De winter van 1962 hield de muzikanten destijds binnen. Het vroor toen zo hard dat de ventielen van de instrumenten weigerden muziek te maken.

Volgepakte auto's. Met muzikanten en instrumenten (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)



47 jaar gespeeld

Geert Boiten haakt vanaf 07:00 uur aan om de muzikanten te volgen. Hij is zelf ook muzikant, alhoewel hij sinds drie jaar niet meer speelt. Hij liep zelf 47 keer mee in de vroege ochtend. Tegenwoordig maakt hij foto's. Deze muziektraditie, die dus inmiddels zeventig jaar duurt, moet wat betreft Boiten nooit verdwijnen.

'Het heeft iets bijzonders. Het is Kerst, Kerst is al bijzonder want dat heb je maar één keer in het jaar. Het is iets ongrijpbaars, het geeft een apart gevoel.' Boiten wil geen afscheid nemen van dat gevoel, daarom reist hij zijn club met een fototoestel achterna in alle vroegte.

Henk Boiten in actie (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)



Dat niet iedereen naar buiten komt of voor het raam gaat staan deert Henk niet. 'Tegenwoordig krijgen we ook heel veel reacties binnen via Facebook. Mensen laten dat weten dat we mooi hebben gespeeld', zegt Boitink vol trots.

Kerstklassiekers

'Stille Nacht', 'Hoor de Engelen zingen' en 'Nu Zijt wellekome'; de kerstklassiekers komen allemaal voorbij. Als het 07:00 uur is geweest nemen meer mensen de moeite om een glimp van de brassband op te vangen.

Mensen staan in pyjama's achter het raam of komen in de badjas naar buiten. Er is zelfs een vrouw in haar nachtjapon zo enthousiast, dat ze haar duim omhoog houdt totdat alle auto's met muzikanten uit zicht zijn.

Kerstontbijt

Zorgcentrum Damsterheerd wordt als laatste aangedaan. Daar spelen de muzikanten twee keer hun liedjes. Als dank staat er een ontbijt voor hun klaar. Ook zo'n traditie. Op naar volgend jaar.

'Dan zou het mooi zijn als we weer eens een bus hebben waarin we worden rondgereden', zegt iemand tijdens het ontbijt. 'Vroeger liepen we door de straten van Appingedam', vult Boiten aan. 'Maar dat was wel voor mijn tijd hoor. Toen was Appingedam nog niet zo groot.'