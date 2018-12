Deel dit artikel:













Koning: Een beter Nederland begint in Groninger dorpen (Foto: Freek van den Bergh/RVD)

'Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes', zegt koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak. Hij noemt het dorp in De Marne samen met onder meer Kloosterburen als voorbeeld voor Nederland.

'In oktober was ik te gast in het Hogeland van Groningen waar vijf dorpen hun krachten hebben gebundeld, van Kloosterburen tot Kleine Huisjes. De bewoners hebben hun dorp weer een hart gegeven en ontfermen zich bovendien over oudere en kwetsbare dorpsgenoten. Iedereen telt mee.' Kleinschalig? Willem-Alexander kreeg destijds een rondleiding bij coöperatie Klooster&Buren. Dat is een burgerinitiatief om het dorp leefbaar te houden. De coöperatie heeft een woonzorgcentrum, kerk en kloostertuin in beheer. 'Kleinschalig, denken sommigen misschien. Maar ik denk: groots!', spreekt de koning. 'We onderschatten vaak de positieve invloed die we met onze bescheiden mogelijkheden als mens kunnen hebben. Juist dicht bij huis wordt de wereld gewonnen.' Rond 4:30 noemt de koning de Groninger dorpen.

Bij zijn bezoek sprak de koning al lovende woorden. 'Dit soort projecten bezoeken vind ik één van de mooiste dingen van mijn werk. En of ik onder de indruk ben? Absoluut', zei hij toen. Bekijk de video van het bezoek aan Kloosterburen

