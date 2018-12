Gewonden bij ongeval op N33 bij Appingedam

Bij een ongeluk op de N33 bij Appingedam zijn op de avond van Eerste Kerstdag twee personen gewond geraakt.

De slachtoffers zaten in twee auto's, die bij de afslag Fivelpoort met elkaar in botsing kwamen. De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk.

In eerste instantie leek niemand gewond te zijn geraakt. Toen de betrokkenen waren bekomen van de eerste schrik, voelden twee personen zich toch niet goed. Ze zijn onderzocht door ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis