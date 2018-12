Deel dit artikel:













Auto in sloot langs Paddepoelsterweg aangetroffen (Foto: 112Groningen.nl) (Foto: 112Groningen.nl)

In een sloot langs de Paddepoelsterweg in Groningen is op Tweede Kerstdag een auto aangetroffen. Er zat niemand meer in.

Een duiker van de brandweer heeft nog wel naar personen in het water gezocht, maar niemand gevonden. Het is niet bekend hoe lang de auto in het water heeft gelegen.