Dakloze jongeman mag tot en met de jaarwisseling in hotel blijven

De 20-jarige, dakloze jongeman die tijdens de kerstdagen onderdak kreeg in een hotel in Groningen, mag daar tot en met 1 januari blijven. Dat vertelt Siebe Zwerver van Stichting Straatwijs.

'Het is geen kerstcadeau, dit is nodig. Als dit in augustus was gebeurd hadden wij het ook gedaan.'

'Kan niet buiten overleven'



Zwerver vindt het van groot belang dat deze jongen de komende dagen op een veilige en warme plek kan verblijven. 'Hij kan eigenlijk niet buiten overleven. Het leek ons ook geen fijn idee om hem in de nachtopvang tussen de grote mannen te zetten.'

Scheve gezichten?



Dat de 20-jarige Groninger een week in een hotel mag slapen, zorgt volgens Zwerver niet voor scheve gezichten. 'Ik denk dat dit een uniek geval is. De mensen in de scene gunnen elkaar veel. Dit is echt een individu met een heel klein netwerk.'

Het is de bedoeling dat de jongeman vanaf 1 januari aan de profesionele hulpverlening wordt overgedragen. Op dit moment is dat volgens Zwerver niet echt mogelijk. 'De hulpverlening begint in januari pas weer echt. Dat ligt nu allemaal een beetje op zijn kont', zegt Zwerver.

Beduusd



Met de jongeman gaat het naar omstandigheden goed. Zwerver: 'Je ziet dat het vertrouwen bij hem wat terugkomt en dat dat hem goed doet. Hij kan op deze manier weer wat aansterken.'

Donaties



Berichten op de sociale media hebben ervoor gezorgd dat mensen hebben gedoneerd. Er zijn bijvoorbeeld een tas, schoenen en andere kleding aan de jongeman gegeven.

Er is naar aanleiding van de aandacht ook geld gedoneerd. Mede door die donaties is het mogelijk om de jongen de komende dagen in het hotel te laten slapen.

